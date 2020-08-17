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Zonguldak'ta onlarca kişinin önünde vurdu! 8 yıl sonra alınan intikam

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta Ersin Aydoğan, onlarca kişinin gözü önünde Devrim Celal K. tarafından vurularak öldürüldü. Kanlı olayın 8 yıl öncesine dayandığı, Devrim Celal K.'nın intikam aldığı ortaya çıktı. Öldürülen Ersin Aydoğan'ın cezaevinden izinli çıktığı, katilinin amcasını ve babasını öldürdüğü öğrenildi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Keleş, iddiaya göre 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i öldüren Ersin Aydoğan ile sahil gezi yolunda karşılaştı. Devrim Keleş, üzerinde taşıdığı tabancayla Ersin Aydoğan’a iki el ateş etti. Ersin Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim Keleş kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, park girişinde Devrim Keleş'i yakalayarak gözaltına aldı. Aydoğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babasını ve amcasını öldürdüğü ortaya çıktı

Ersin Aydoğan'ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin Aydoğan'ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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