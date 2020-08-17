Barcelona aradığı teknik direktörü buldu: Ronald Koeman

Kara günler geçiren Barcelona'nın, teknik direktör Ronald Koeman ile anlaştığı belirtildi. Deneyimli teknik adam Katalan ekibinin de efsaneleri arasında yer alıyor.

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İspanya La Liga’yı 2. sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda eden Barcelona'da teknik adam arayışlarında yolun sonu Hollandalı çalıştırıcıya çıktı. ESPN ve Sky Sport muhabirlerinin net ifadelerle paylaştığı bilgilerde Hollandalı teknik adam, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Barcelona’nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Futbolculuk döneminde Şampiyon Kulüpler Kupası’nı getiren unutulmaz golü atan Koeman, Barcelona Kulübü içerisinde efsaneler arasında yer alıyor ve çok seviliyor.

"Başına geçmek istediğimi herkes biliyor" demişti

Ronald Koeman, Haziran ayında şu açıklamaları yapmıştı:

"Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi Barcelona beni aradı; ama ben milli takıma olan sözümü tutmak istiyorum. Bu yaz EURO 2020’yi kazanacağımızı düşünüyordum. Sözleşmemde Avrupa Şampiyonası sonrasında görevi bırakabileceğime dair bir madde bulunuyor; fakat şu an bunu düşünmek için uygun bir zaman değil. Barcelona’nın başına geçmek istediğimi herkes biliyor. Umarım bu hayalimi ilerde gerçekleştirebilirim ancak bu, teknik direktörlük başarısına ve performansına bağlı bir durum. Barcelona gibi bir takımı çalıştırmak için çok fazla tecrübeli olmak gerekir."