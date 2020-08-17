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Oğuzhan Özyakup'a 'Her şeyin başladığı yer'den büyük jest

Oğuzhan Özyakup'un ismi, futbola ilk başladığı Rood-Wit Zaanstad takımı tarafından ölümsüzleştirildi. Özyakup'un ismi kulüp tarafından tribüne verildi.

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Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi Feyenoord’da kiralık olarak geçiren Oğuzhan Özyakup'un futbola başladığı kulüp olan Rood-Wit Zaanstad, başarılı oyuncunun adını bir tribüne verdi.

Oğuzhan Özyakup, kendisine yapılan jesti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak "Her şeyin başladığı yer, ilk kulübüm Rood-Wit Zaanstad’a bu büyük jest için teşekkür ederim" yazdı.

Milli futbolcunun paylaşımı:

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