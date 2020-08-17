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Ahmet Ağaoğlu 4 transfere birden imzayı attırdı

İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor'da yeni transferler Anders Trondsen, Edgar Ie, Marlon Xavier ve Stiven Plaza resmi sözleşmeye imzayı attı.

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Anders Trondsen imza töreninde yaptığı konuşmada, “Öncelikle başkanımıza, kulübümüze, hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Norveçli arkadaşım Alexander Sörloth’un ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde iyi bir sezon geçirip, beklentileri karşılayacağımı düşünüyorum. Sörloth ile her konuşmamızda Trabzonspor’un harika bir kulüp olduğundan ve muhteşem taraftarlarımız olduğundan bahsetti. Trabzonspor forması giyip sahaya çıkmak için çok heyecanlanıyorum” dedi.

Edgar Ie ise, “Trabzon’a geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl bildiğiniz gibi sözleşme imzalamıştım, ancak Başkanımızın bahsettiği yabancı limitinden dolayı burada olmam mümkün olmamıştı. Feyenoord gibi önemli bir kulüpte bir yıl kiralık olarak geçirdim. Orada da iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl için hazırım. Umuyorum ki arkadaşlarımla birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” diye konuştu.

Marlon Xavier ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle kazanma geleneği olan ve her zaman zirveyi hedefleyen bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın harika insanlar olduğunu ve futbola inanılmaz derece bağlı olduklarını biliyorum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim amacım ve hedefim her zaman kazanmak, kalitemi göstermek. Umarım bunu başarabilirim” dedi.

Stiven Plaza ise, “Öncelikle Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim, kariyerimde böyle yükseldiğim için şükrediyorum. Çok fazla konuşan ve doğru kelimeleri seçebilen biri değilim, ama söyleyeceğim tek şey kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğimden eminim. İnsanlar şundan emin olsunlar: Sahada hep kazanmak için mücadele eden birini görecekler. Başkanımızın da bahsettiği gibi çok önemli bir oyuncuyu, kendi ülkemi ve kendimi temsil ediyorum. Bunların bilincinde olarak davranacağımdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

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