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Fenerbahçe'ye 22'lik orta saha iddiası! 34 maçta 20 gol kaydetti

Fenerbahçe'nin, Kosova takımı Ballkani kulübünde forma giyen 22 yaşındaki orta saha Blend Baftiu ile anlaştığı öne sürüldü.

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Supersport Kosova’daki habere göre; Kosova Milli Takımı’nın genç yıldızı ile sarı-lacivertli kulüp arasında her konuda anlaşma sağlandı.

Adı Rapid Wien ile de anılan Baftiu’nun transferi için, Fenerbahçe ve Balkani kulübü arasında son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Geçen sezon oynadığı 34 maçta 20 gol atan genç orta saha 1 de asist yaptı.

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