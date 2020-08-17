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HABER /  DÜNYA

İsrail ile Almanya arasında bir ilk: İki ülke ortak hava tatbikatı yapacak

İhlas Haber Ajansı

İSRAİL Hava Kuvvetleri, tarihte ilk kez Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe ile ortak hava tatbikatı yapacak. 2 hafta sürecek tatbikatla ilgili konuşan Alman Hava Kuvvetleri Komutanı, 'Bu gösteri tüm dünyaya dost ve müttefik olduğumuzun göstergesidir' dedi...

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İsrail Hava Kuvvetleri, tarihinde ilk kez Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe ile ortak hava tatbikatı gerçekleştirecek. Luftwaffe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail’e ait 6 F-16 tipi savaş uçağının BlueWings2020 tatbikatı ve MAGDAYs anma törenlerinde uçuş yapmak üzere Almanya’ya iniş yaptığını duyurdu.

Luftwaffe, tatbikatın 2 hafta süreceğini açıkladı. Uçakların yarın Fuerstenfeldbruck Hava Üssü’nden birlikte kalkacağını belirten yetkililer, uçakların 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin toplama kampı olarak kullandığı Dachau’nun ve 1972’de İsrailli atletlerin öldürüldüğü olimpik alanın üstünden geçeceklerini açıkladı.

"Kanat kanada uçacağız..."

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı General Ingo Gerhartz yaptığı açıklamada, “Tarihimizde ilk defa İsrailli meslektaşlarımızla kanat kanada uçacağız. Bu gösteri tüm dünyaya dost ve müttefik olduğumuzun ve antisemitizme asla geçit vermeyeceğimizin göstergesidir” dedi.

1972 yılındaki Münih Olimpiyatları’nda 9’u İsrailli toplam 11 atlet, teröristler tarafından öldürülmüştü. Dachau’daki toplama kampında ise 2. Dünya Savaşı yıllarında toplam 41 bin 500 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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