Dünyayı korona ettiler şimdi eğleniyorlar! Çin Vuhan'da olana bakın
Koronavirüsün kaynağı olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler herkesi kızdırdı. Dünya ikinci dalga korkusuyla yaşarken Çin, bütün önlemleri kaldırdı...
ÇİN'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aştı. "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü. Tüm yasakların kalktığı Wuhan'dan gelen görüntüler ise "Yok artık" dedirtti. Tüm dünyayı koronaya boğan Wuhanlılar, hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye ve yaşamaya decam ediyor.
Wuhan'dan yayılan koronavirüs 21 milyon 827 bin kişiyi hasta ederken, 773 bin 95 kişiyi de öldürdü. Virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.
Virüsün sıfır noktası olan Wuhan'dan gelen görüntüler ise görenleri hayrete düşürmüş vaziyette.
Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale dönmüştü. Kentte birçok yerde artık hiçbir kısıtlama geçerli değil.