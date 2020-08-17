Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı

Survivor 2020'de en çok konuşulan mevzulardan biri Nisa Bölükbaşı ile Sercan Yıldırım arasındaki aşk ilişkisi olmuştu. Nisa bir süre flört ettiği Sercan'ın kendisini yanlış anladığını iddia edip geriye çekilmişti. Ortaya çıkan bir ses kaydı sonrasında mevzu kapanmıştı. Meğer adada Nisa'nın gönlü bir başka isme kaymış. O isim de Barış Murat Yağcı çıktı.