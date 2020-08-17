Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birlikte yakalandı. Nisa Bölükbaşı Sercan ile Survivor'da flört etmiş sonra ilişkiyi reddetmişti. Ortaya çıkan görüntü Nisa ile Barış arasında çoktan birşeylerin yaşandığını gösterdi.
Survivor 2020'de en çok konuşulan mevzulardan biri Nisa Bölükbaşı ile Sercan Yıldırım arasındaki aşk ilişkisi olmuştu. Nisa bir süre flört ettiği Sercan'ın kendisini yanlış anladığını iddia edip geriye çekilmişti. Ortaya çıkan bir ses kaydı sonrasında mevzu kapanmıştı. Meğer adada Nisa'nın gönlü bir başka isme kaymış. O isim de Barış Murat Yağcı çıktı.
Survivor'da adaların birleşmesi sonrasında yakınlaştığı anlaşılan Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı. Survivor finalinin ardından memleketi Prag'a dönen Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye döneceğini duyurdu. Barış Murat Yağcı da aynı zamanlarda ''Yakında güzel şeyler olacak'' paylaşımı yaptı.
Barış Murat Yağcı'nın bu ipuçlu mesajı Nisa'nın Türkiye'ye döneceğini müjdelemesini işaret ediyor denildi. Dün akşam ortaya çıkan görüntü de bu tahminleri haklı çıkardı. Dün akşam Acun Ilıcalı'nın evinde oldukları bilinen ikili sarmaş dolaş yakalandı.
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.