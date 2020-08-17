İstanbul'da taksiciler arasında yolcu alma kavgası!

İSTANBUL Esenyurt’ta taksiciler arasındaki 'yolcu alma' kavgasında fenalaşan taksici yaşlı adam, ambulans ile hastaneye kaldırılırken; olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.

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İSTANBUL Esenyurt'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, taksiciler arasında 'yolcu alma' bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında yaşlı bir adam fenalaştı. Fenalaşan taksici yaşlı adam, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taksi bagajından pompalı tüfek fişeği çıktı

Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.