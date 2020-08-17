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Ağrı HDP ilçe belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçe Belediye Başkanı Yıldız Acar, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Seçiminde HDP’den Doğubayazıt Belediye Başkanı seçilen ve geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Yıldız Acar, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Acar, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" mesajını paylaştı.

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