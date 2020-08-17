Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı davaya yönelik açıklamada bulundu.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada;
"ABD Kongresi, 'Mal varlığı araştırılsın' dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!" ifadelerine yer verdi.
ABD Kongresi; “mal varlığını araştırırım” dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2020
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