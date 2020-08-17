Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı davaya yönelik açıklamada bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada;

"ABD Kongresi, 'Mal varlığı araştırılsın' dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!" ifadelerine yer verdi.