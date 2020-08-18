Hanife Gürdal gitti kız kardeşi Hamide Gürdal türedi! Olay pozlar
Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal da paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenliğine adım attı.
Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla kendinden söz ettiren Hanife Gürdal, ailesiyle gündemde. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarını artıran Gürdal'ın bu kez kız kardeşi gündem oldu.
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Ablasının paylaşımlarıyla tanınan Hamide Gürdal, kısa sürede takipçi sayısını arttırdı.
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Hamide, sosyal medya hesabından 15.7 bin takipçiye ulaşırken pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettirmeye başladı.
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Öte yandan iki kardeş 'Baby shark' ifadesiyle birlikte oldukları anı böyle paylaşmıştı.
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