Hanife Gürdal gitti kız kardeşi Hamide Gürdal türedi! Olay pozlar

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla kendinden söz ettiren Hanife Gürdal, ailesiyle gündemde. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarını artıran Gürdal'ın bu kez kız kardeşi gündem oldu.