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Mehmet Altıparmak Mame Thiam'ı açıkladı: Fenerbahçe'ye yüzde 99 transfer oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferi için her konuda anlaşma sağlandığını aktardı.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, transfer gündemine ilişkin soruları yanıtladı. TRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Altıparmak, Thiam’ın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu söyledi.

Altıparmak, Thiam ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe’ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı” dedi.

Harun Tekin ve Deniz Türüç açıklaması

Fenerbahçe’den forma giyen Harun Tekin ve Deniz Türüç ile ilgilenmediklerini de belirten Altığarmak “Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde değil. Mame Thiam transferinde basında yazıldı ama öyle bir şey yok. Kaleci ve kanat mevkileri için kendi tercihlerimiz var. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

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