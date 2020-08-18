BIST 1.086
DOLAR 7,38
EURO 8,76
ALTIN 471,24
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Şişli’de eli bıçaklı berbere girerek para istedi yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de bir berbere giren soyguncu, dükkanda bulunan bir kişiyi bıçakla tehdit ederek para istedi. Dükkanda bulunan bir kişinin kapıyı kilitlemesiyle şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyguncu A.M pasaj içerisinde bulunan berbere girerek, içeride bulunan Nijeryalı S.M’yi bıçakla tehdit edip para istedi.

O sırada berberde bulunan S.M’nin arkadaşı O.M. dükkanın kapısını kilitleyerek polise haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, bıçaklı saldırganı olay yerinde kıskıvrak yakaladı.

A.M’nin berber S.M.’yi dükkana girerek tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun berberi bıçakla tehdit ettiği ve dükkanda bulunan diğer şahsın hızla kapıyı kilitlediği görülüyor. Gözaltına alınan A.M ifadesi alınmak üzere Mecidiyeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da vahşet! Tartıştığı eski eşiyle CHP üyesi ev sahibini öldürdü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzincan'dan iyi haberler gelmiyor 65 yaşa yasak geldi ameliyatlar ertelendi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ağustos Pazartesi)
ABD Başkanı Trump: Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu
Prof. Dr. Sözbilir: Birçok ilimizde 7.6'ya varan depremler olabilir
Ankara'da 65 yaş ve üzerine koronavirüs kısıtlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da doktorun 'maske' isyanı: Babamı kendi ellerimle toprağa verdim
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Inter'den yarım deste gol!
Ağrı HDP ilçe belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Bilim Kurulu üyesi Selma Metintaş grip aşısı yaptırın, korona riskini azaltır diyor
Barbaros Yoloğlu kimdir yaşı kaç Masterchef Barbaros nereli
Yorumlar