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Bursa'da korkunç kaza ! Feci şekilde can verdi

BURSAİznik'te meydana gelen traktör kazasında bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaza, İznik'e bağlı Elmalı köyünde saat 19.20'de meydana geldi. Bekir D. (57), tarlada çalıştıktan sonra kullandığı plakasız traktörü ile evine dönmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde köydeki evinin önüne gelen Bekir D., traktörü parketmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan talihsiz çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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