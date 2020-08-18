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Joe Biden 15 Temmuz’u biliyordu FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarında çıktı

FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “TSK tarafından kokular geliyor” dediği ortaya çıktı.

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Erdoğan'ın seçimle devireceğim diyen ve muhalefete açık destek vereceğini söyleyen ABD Başkan adayı Joe Biden, konuşulmaya devam ediyor. 

BD’nin Türkiye’ye yönelik darbe hevesini açık eden başkan adayı Joe Biden, FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarından çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önceki Türkiye ziyareti

15 Temmuz’dan 6 ay önce Türkiye’yi ziyaret eden Biden’ın temasları, FETÖ’cü Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt’un yazışmalarına yansımıştı. 2 Şubat 2016’daki yazışmada Kızıltepe, Kocakurt’a, Biden’ın firari Can Dündar’ın oğlu Ege Dündar’a söylediklerini anlatıyor.

Kızıltepe, “Biden, Can Dündar’ın oğlu Ege Dündar’a ‘Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor’ gibi bir cümle sarf etmiş” diye yazdı. Kocakurt’un “Bu adam kim” diye sorması üzerine de Kızıltepe “Biden, başkan yardımcısı, Obama yardımcısı” demişti.

“Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu” diye soran Kocakurt’a Kızıltepe “Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi” demişti. 15 Temmuz’dan aylar önce TSK’dan “kokular alan” Biden’ın darbe girişiminden 9 gün sonra geldiği Türkiye’de ise girişiminden haberdar olmadıklarını iddia etmişti.

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