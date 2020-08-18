İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ operasyonu!

16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
16 ilde eş zamanlı operasyon
Bunun üzerine İstanbul merkezli 16 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.