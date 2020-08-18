Güney Kıbrıs: Sorunun çözümü için görüşmelere hazırız

GÜNEY KIBRIS Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşos, bölünmüş ada sorununun çözümü için iki kesim arasındaki görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

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Sözcü Kuşos, "Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeleri sürdürmeye her zaman hazırdı ve hazır olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'Müzakerelere hazırız' mesajı

Kuşos, Kıbrıs Rum kesiminin, iki topluluk arasındaki diyalogu 'Crans-Montana’da bırakılan noktadan sürdürmeye hazır olduğunu ama maalesef Türkiye’nin uzlaşmaz duruşunun ilerleme önünde engel olduğunu' dile getirdi.

'İstikrarsızlaştırma politikası' suçlaması

Kuşos, açıklamasını şöyle tamamladı: Ankara'nın son zamanlardaki tutumu Doğu Akdeniz'de istikrarsızlaştırma politikasına dönüştü. Maalesef bu politika ikinci işgaldir, bu sefer Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine yönelik işgal.