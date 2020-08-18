Berk Oktay kimdir yaşı kaç Berk Oktay'ın sevgilililer kimler oldu?

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Berk Oktay'ın hayatı merak konusu oldu. Son olarak FOX'ta yayınlanan Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay aslen Ankaralı ve 38 yaşında. Merve Şarapçıoğlu ile evlenen Berk Oktay olaylı bir şekilde boşanmıştı.

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Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Savaşçı dizisinde, Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berk Oktay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. Fox (Türkiye)'de Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.

Filmografi:

2007-2008 Tatlı Bela Fadime

2008-2009 Akasya Durağı

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi)

2010-2010 Umut Yolcuları

2012-2013 Alev Alev

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Aşktan Kaçılmaz

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016 İlişki Durumu: Evli

2017 Savaşçı

Ödülleri ve adaylıkları

2016 7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Oyuncu İlişki Durumu: Karışık

Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

5.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Moda Dizi Çifti (Ayşegül & Can)