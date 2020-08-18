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HABER /  POLİTİKA

İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili AK PARTİ’den kritik toplantı! Gündemde önemli konular var

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları bugün yapılacak. Gündemde partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri ile tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi bulunuyor.

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Geçen hafta ertelenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantılarda AK Parti’nin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçlerinin yanı sıra tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi ana gündem olacak.

İstanbul sözleşmesi

Sözleşmeyle ilgili AK Parti içinde bölünmüşlük görüntüsünden rahatsız olduğu kulislere yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak partinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında bu yönde mesajlar vermişti.

AK Parti içerisinde azınlıkta kalan bir grup kabul edildiği haliyle sözleşmeye sahip çıkılması gerektiğini savunuyor. MYK’da İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son kararın verileceği kulislerde konuşuluyor.

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Erdoğan’ın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sekiz ay önce söylediği sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.

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