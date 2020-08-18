Can Yapıcıoğlu kimdir yaşı kaç Işın Karaca'nın sevgilisi nereli

Işın Karaca ile yeni bir aşka yelken açan Can Yapıcıoğlu'nun hayatı merak edildi. Işın Karaca ile bir Jazz gecesi konserinde karşılıklı olarak birbirlerine açıldıklarını dile getiren Can Yapıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca’nın sevgilisi Can Yapıcıoğlu hakkında bilgiler...

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Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş’ın 3 yıllık evliliklerinin bitme nedeni olarak gösterilen yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu merak konusu oldu. Işın Karaca ile uzun süredir aşk yaşayan Can Yapıcıoğlu Google’da araştırılan isimlerden oldu. Peki, Can Yapıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019'daki İzmir konserini organize etmişti. Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 doğumlu, yani Işın Karaca’dan 21 yaş küçük.

İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992'de Akhisar'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başladı. Okul yıllarında Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etti. İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrendi ve okul orkestrası için kontrbas çaldı. Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından birçok kez çalındı. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürdü. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem verdi.