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Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! 18 Ağustos altın fiyatları

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor.Gram altın 472.7 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 461 liradan haftayı tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı yeni haftaya sert yükselişle başladı. 

Gram altın

Gram altın güne 470.8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469.7 lira, en yüksek 474.5 lira seviyesi görüldü. Gram altın 472.7 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın

Ons altın ise güne 1985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1980, en yüksek 1996 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla ons altın 1991.7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları 18 Ağustos
  • Gram altın: 472.7 lira
  • Çeyrek altın: 784,60 lira
  • Yarım altın: 1.566,80 lira
  • Cumhuriyet altını: 3.124,10 lira
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