Mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs çıktı bu virüs 10 kat daha bulaşıcı
Dünya'da Covid -19 vaka sayısı 22 milyonu geçerken bilim insanları yeni bir tür tespit etti. D614G ismi verilen koronavirüsün 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.
ÇİN’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı saran koronavirüs mutasyon geçiriyor. Bilim adamlarının umudu mutasyonla virüsün gücünün zayıflaması yönündeydi. Ancak işler pek de öyle olamayacak gibi. İnsandan insana bulaşarak öldüren koronavirüsün yeni bir türü bulundu… Koronavirüsün farklı bir türü olan virüse D614G adı verildi.
Uluslararası basında yer alan haberlerde D614G isimli koronavirüs türünün şu an dünyanın mücadele ettiği virüsten çok daha tehlikeli olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu virüsün 10 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.
D614G’nin mutasyona uğramış bir koronavirüsü olduğunu açıklayan yetkililer dünyanın farklı bölgelerinde de tespit edildiğini açıkladı.
Bir restoranda bulaşan koronavirüs salgınında hasta olan 45 vakadan en az 3’ünde D614G isimli koronavirüsün bulunduğu kaydedildi.