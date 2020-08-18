Mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs çıktı bu virüs 10 kat daha bulaşıcı

ÇİN’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı saran koronavirüs mutasyon geçiriyor. Bilim adamlarının umudu mutasyonla virüsün gücünün zayıflaması yönündeydi. Ancak işler pek de öyle olamayacak gibi. İnsandan insana bulaşarak öldüren koronavirüsün yeni bir türü bulundu… Koronavirüsün farklı bir türü olan virüse D614G adı verildi.