Son dakika Merkez Bankası'ndan bankalarla ilgili yeni adım! Yarıya düşürdü

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası artan kur dalgalanmaları sonrası bankalarla ilgili son dakika yeni bir adım daha atıldı. Buna göre; Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Abone ol

Merkez Bankası, kurdaki aşırı yükseliş ve TL'deki değer kaybına yönelik elindeki enstrümanları kullanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası'ndan bankalarla ilgili yeni bir likidite adımı geldi.

Merkez Bankası, likidite adımlarına bir yenisini daha ekleyerek Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."