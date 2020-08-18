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Galatasaray'ın yeni kondisyoneri tanıdık bir isim oldu

Sarı-kırmızılılar teknik ekipten Alberto Barali'nin ayrılmasının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağladı.

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Yeni sezon yapılandırmasına devam eden Galatasaray'da teknik ekip güçlendirmeleri de devam ediyor.

Geçen sezon sakatlıklarla mücadele eden Luyindama, Falcao ve Andone gibi isimlerden uzun süre yararlanamayan sarı-kırmızılılar, takıma deneyimli bir kondisyoner dahil etti.

Alberto Barali'nin ayrılığının ardından ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıların teknik ekibinde 2011-2014 yıllarında da yer alan Piri, o dönem futbolcuların performansını yükseltmekte etkin rol oynamıştı.

Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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