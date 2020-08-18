Türklerden Yunanistan'ı şoka sokan hamle

Türk hackerlar, Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya yönetimine ait resmi web sitesini hackledi. Bilgisayar korsanları siteye, "Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar, bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var. #MaviVatan" notunun yazılı olduğu Oruç Reis gemisinin fotoğrafını bıraktı.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hidrokarbon arama faaliyetlerini çeşitli provokasyonlarla sabote etmeye çalışan Yunanistan'la yaşanan gerilim, internet ortamına da sıçradı.

Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya yönetimine ait resmi web sitesini hackleyen Türk hackerlar, sitede Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Oruç Reis gemisinin fotoğrafını paylaştı.

Hackerların paylaştığı fotoğrafın üzerinde Türkçe ve İngilizce yazan notta, "Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar, bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var. #MaviVatan" ifadesi yer aldı.

Bölgesel yönetimin web sitesinin hacklenmesinin ardından Yunanistan Çalışma Bakanlığının internet sitesinde kendilerine 'RootAyyıldız' diyen bir grubun, "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırının internet üzerinden bir cevabı olacak" şeklinde bir mesaj paylaştığı belirtildi.

Ayrıca Yunanistan'ın 424. Genel Askeri Eğitim Hastanesinin web sitesinin de hacklenerek 'Oruç Reis' fotoğrafının paylaşıldığı belirtildi.