Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ağustos Salı)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1263 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 18 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 82 bin 318 yeni test yapıldı, 1263 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Kararlı olursak virüse bu gücü tanımayabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak virüse bu gücü tanımayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020