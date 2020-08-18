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Darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştıran itiraf

Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin Milli Birlik Hükumeti'ne desteğiyle Libya’da gücünü yitiren darbeci Halife Hafter, uzun süredir kontrolü altındaki bölgelerde de istenmiyor. Libya Ulusal Ordusu (LUO) mensubu isminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat askeri, Hafter cephesinde yaşananları anlattı. Hafter'in gücünün azaldığını itiraf eden LUO askeri, "Savaşı kaybetmeyi kaldıramadı. Trablus ve Tarhuna yenilgisiyle ilgili eleştirenleri DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı oldukları iddiasıyla cezalandırıyor" dedi.

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Libya’da gücünü yitiren darbeci Halife Hafter’in kontrolü altındaki bölgelerde bile halk tarafından istenmediği, kendisine yönelik eleştiri yapan herkesin DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı olmakla suçlanarak cezalandırıldığı ortaya çıktı.

Hafter’in Libya Ulusal Ordusu (LUO) mensubu isminin açıklanmasını istemeyen istihbarat subayı bir asker, gizlenen gerçekleri bir haber ajansına anlattı.

Hafter’in gücünün azaldığını anlatan istihbarat subayı, Trablus çatışmasında verilen kayıplardan söz edilmesini dahi yasaklandığını, baskıcı tutumu nedeniyle Libya’nın doğusundaki halkın askeri bir yönetim istemediğini anlattı.

"Doğu Libya’da zorla bir şey yapacak durumda değil"

Hafter’in LUO’yu zorla bir savaşa soktuğunu söyleyen istihbarat askeri, "Libya'nın doğusundaki halk, askeri bir yönetim istemediği için Tobruk merkezli Temsilciler Merkezi Başkanı Agila Salih’in çevresinde toplandı. Hafter ve yandaşları bu nedenle Agila Salih’ten kurtulmak istiyor" şeklinde konuştu.

Hafter’in artık Bingazi'de de istenmediğini söyleyen istihbarat subayı, baskı ve adam kaçırmalardan dolayı insanların korktuğunu, LUO'nun artık Doğu Libya’da zorla herhangi bir şey yapabilecek durumda olmadığını ifade etti.

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