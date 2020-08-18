TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada; TOGG tasarımlarının 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.