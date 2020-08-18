BIST 1.092
DOLAR 7,37
EURO 8,80
ALTIN 475,88
HABER /  OTOMOBİL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

Abone ol

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada; TOGG tasarımlarının 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştıran itiraf
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Mehmet Sevigen'den olay CHP sözleri!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ağustos Salı)
İYİ Partili Yalım HDP'li İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lileri böyle çıldırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan tatile geldiği Antalya'da ölüme yakalandı
Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük koltuğunu devralan isim belli oldu
Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
İstanbul'da kalfa dehşeti! Arkadaşını acımadan öldürdü
Burdur Valiliğinden Salda Gölü için önemli karar
Göbeklitepe hikayesi nedir Göbeklitepe nerede hangi ilde?
Yorumlar