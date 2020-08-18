TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.Abone ol
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada; TOGG tasarımlarının 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı. 😎— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2020