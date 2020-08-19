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Çeşme'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 işletme daha mühürlendi

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 5 işletme, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 15 gün hizmete kapatıldı. İlçede mühürlenen toplam işletme sayısı 16'ya yükseldi.

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Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev koordinesinde beach clubların bulunduğu işletmelerde, koronavirüs denetimleri yapıldı.

Denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 5 işletmenin faaliyeti 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi. İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi.

Bu işlemlerle birlikte Çeşme'de mühürlenen işletme sayısı 16 oldu.

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