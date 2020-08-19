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Aydın'da özel harekat polisi kazada hayatını kaybetti

Buharkent ilçesinde Binbaşının kullandığı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan özel harekat polisine çarptı. Kazada Buharkentli özel harekatçı olay yerinde yaşamını yitirdi

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Mardin'de özel harekt polisi olarak görev yapan Mehmet Deniz (30), memleketi Aydın'ın Buharkent ilçesine izinli olarak geldi.

Deniz, Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı ve Kızıldere Mahalleleri arasında bulunan karayolu kenarındaki incir bahçesi önündeki satış tezgahına uğradıktan sonra, anjiyo olan babasının evine gitmek üzere Aydın-Denizli karayolunu geçmeye çalışırken yoldan geçen bir otomobilin çarpması ile ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi 

Ekipler tarafından yapılan incelemede Mehmet Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ve çocuğu ile birlikte Aydın istikametinden Ankara’daki görev yerine gittiği ve binbaşı olduğu öğrenilen 41 yaşındaki R.Y.'nin kullandığı otomobil hareket halindeyken karanlıkta Mehmet Deniz’e çarptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Polis memuru Mehmet Deniz'i yakından tanıdığını belirterek, "Mehmet Deniz, 5 yıl önce çok sevdiği özel harekat polisliğine geçerek Mardin’de göreve başlamıştı. Her izninde mutlaka yanıma gelirdi. Babası Mustafa Deniz yeni anjiyo olmuştu. Onu ziyaret etmek için izin almış. Çok üzüldük” dedi.

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