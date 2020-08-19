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Adana'da evin damına atılana bak! Özel harekat devreye girdi

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da evin damına EYP atıldı. Polis kişi veya kişileri arama çalışması başlatırken bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Etrafta bulunan EYP parçaları incelenmek üzere alındı.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1335 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsizi kişi veya kişiler bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden kaçtı. Evin damına atılan EYP büyük bir gürültü ile patlarken mahalleli korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları, patlamanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmada EYP’ye ait parçalar buldu. EYP’nin parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

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