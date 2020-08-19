Miray Daner yaşı kaç nereli Miray Daner Kubilay Aka aşkında 3. perde

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yollarını ayırma kararı veren Miray Daner ve Kubilay Aka'nın yeniden bir araya geldikleri haberi sosyal medyada gündem oldu. Bu haberin ardından Miray Daner kimdir, aslen nereli yaşı kaç soruları merak konusu oldu.

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Vatanım Sensin setinde tanışan ve 3,5 yıllık ilişkilerinin ardından yollarını ayıran Kubilay Aka ile Miray Daner'in yeniden barıştıkları haberi gündeme geldi. İkilinin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddiası sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü çiftin gündeme gelen haberine Twitter'dan çok sayıda yorum yapıldı. Peki, Miray Daner kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte, ünlü oyuncu Miray Daner'in hayatıyla ilgili merak edilenler...

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner ya da tam adıyla Miray Naz Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve yollarını ayırmıştı.