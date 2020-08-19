Çorbacı'da maskesiz fotoğraf paylaşan Mehmet Ceyhan gelen yorumlara üzgün

Koronavirüs sürecinde önemli açıklamalarıyla dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın paylaştığı maskesiz bir fotoğrafı sosyal medyada eleştirildi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü pandemisinin başlangıcından itibaren virüs ile ilgili önemli bilgiler ve uyarılar paylaşıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Ceyhan’ın bu uyarılarına rağmen kendisinin bir restoranda çekilmiş maskesiz fotoğrafı ise yoğun eleştiri aldı.

"Arkadaşlarla çorbacıda"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile, 01’de biten Habertürk programı sonrası çorbacıda” notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı.

Konuya hakim olmayanların eleştirileri üzdü

Doktor arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Mehmet Ceyhan, eleştiri oklarının hedefi oldu. Eleştirilerde doktorların maske takmadığı ve mesafeye dikkat etmedikleri öne sürüldü. Ancak uzmanlar fotoğrafta mesafe konusunda dikkat edildiğini, restorana girildikten sonra yemek yiyebilmek adına maskelerin zaten çıkarılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada konuya hâkim olmayan kişilerden eleştiri almaları nedeniyle, üç hocanın üzgün olduğu öğrenildi.

Kafe ve restoranlar için uyarmıştı

Prof. Dr. Ceyhan, kafe ve restoranlara giden vatandaşları uyarmıştı. Prof. Dr. Ceyhan, “Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde corona virüsü taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. ” diyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Ceyhan, “Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var.” önlemini de vatandaşlara önermişti.