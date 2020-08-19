Antalya'da dereye düşen sarhoş kız bir saatte ikna edilerek kurtarıldı

Hafif yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin yardım talebini de geri çevirdi. "Ben iyiyim, şuradan geçen bir taksiyle giderim” diyen kız, mahalle sakinleri ve polislerin çabası sonucu ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak kız, hastane önünde içeri girmeyi reddederek bölgeden ayrıldı.