Altın fiyatlarında hareketlilik! Yeniden yükselişe geçti

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altının fiyatı yükselişe geçerek 475 TL seviyesine ulaştı.Abone ol
Normalleşme adımlarının ardından gelen ikinci dalga korkusu bütün dünyada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.
Gram altının fiyatı yükselişe geçerek 475 TL seviyesine ulaştı. Rusya'nın yaptığı aşı açıklaması ile çıktığı tarihi zirveden sert düşüş yaşayan altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirdi.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
Ons altın 2.000 doların üzerine çıkarken analistler 2.013 dolar direncinin izlendiğini, bu seviyeyi geçmesi durumunda ons altının 2.074 zirvesine doğru tekrar yola çıkabileceğini belirtiyor.
Altın fiyatları 19 Ağustos
- Gram altın: 472,34 lira
- Çeyrek altın: 785,70 lira
- Yarım altın: 1.568,80 lira
- Cumhuriyet altını: 3.127,40 lira
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