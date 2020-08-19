Altaylı, Galatasaray ve Trabzon yönetimini yerden yere vurdu: Donunuzu mu satacaksınız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bankalar Birliği anlaşmasıyla getirilmek istenen limit düzenlemesine ilişkin Galatasaray ve Trabzon Spor yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.

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Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Emin Çağlar'ın sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e "Hayır biz devletle anlaştık diyor. Sanırsın ki Cumhurbaşkanı yardımcısı, sanki oraya bankalar birliği ve devleti temsilen gelmiş. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen kimsin ya?" tepkisini gösterdi.

"Donunu mu satacaksın?"

Ali Koç arar Juventus'u 'Benden 8 tane futbolcuyu 80 milyon Euro'ya alın, ben bu parayı sokacağım kulübe." Delirdi mi? Delirebilir. Sen delirsen ne yapacaksın, donunu mu satacaksın?" ifadelerini kullandı.

"Levent'te ki benzin istasyonundan mı ödeyeceksin?"

Fenerbahçe'nin Koç grubunun sağladığı maddi destek sayesinde bir sorun yaşamayacağını belirten Altaylı, şöyle konuştu: Senin Ali Koç kadar paran mı var? Ali Koç arıyor Avis'i sponsor olacaksın, arıyor Beko'yu sponsor olacaksın. Bu sene Tüpraş. Şirketleri her sene 1 milyon euro verse Fenerbahçe ihya olur. Sen ne yapacaksın Mustafa Cengiz? Levent'te ki benzin istasyonundan mı ödeyeceksin?" diye konuştu.

"Kucağa oturtma projesi"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma için "Kucağa oturtma projesi" diyen Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: 50 IQ üzerinde olan herkes bunun doğru olduğunu anlar, 50 IQ nedir? Hemen hemen morondur zaten. Ama iki kulüp bunu anlamıyor; Trabzonspor ve Galatasaray. Galatasaray, 250 milyon TL faiz ödeyebilir mi? 2 sene sonra ana para ödemesi başlayacak. Bütün gelirini ana paraya faize veriyor.