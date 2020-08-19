Luis Suarez yuvaya mı dönüyor? Barcelona ile temasa geçildi

Ajax'ın Luis Suarez'i takıma katmak istediği belirtildi. Barcelona'nın da iyi teklife elden çıkarmayı düşündüğü Uruguaylı golcü, Ajax'tan Liverpool'a 26.5 milyon euro'ya transfer olmuş ardından Barcelona'ya imza atmıştı.

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Telegraaf'ın haberine göre Ajax, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle temas kuran Hollanda ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona da Luis Suarez'in iyi bir teklif karşısında gönderilmesine sıcak bakıyor.

8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından kaosa sürüklenen Barcelona'da 7 ay önce göreve getirilen teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. Başkan Bartomeu, teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın

getirileceğini açıkladı.

Bartomeu, hakkında ayrılık iddiaları çıkan Lionel Messi'nin ise takımda kalacağını ve Koeman'ın takımı Messi'nin çevresinde kuracağını ifade etti.

2014 yazından bu yana Barcelona forması giyen Luis Suarez, 2007-2011 yılları arasında Ajax için ter dökmüş ve ardından 26.5 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu. Barcelona, Uruguaylı yıldızı Liverpool'dan 81 milyon euro'ya transfer etmişti.