BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 469,41
HABER /  SPOR

Luis Suarez yuvaya mı dönüyor? Barcelona ile temasa geçildi

Ajax'ın Luis Suarez'i takıma katmak istediği belirtildi. Barcelona'nın da iyi teklife elden çıkarmayı düşündüğü Uruguaylı golcü, Ajax'tan Liverpool'a 26.5 milyon euro'ya transfer olmuş ardından Barcelona'ya imza atmıştı.

Abone ol

Telegraaf'ın haberine göre Ajax, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle temas kuran Hollanda ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona da Luis Suarez'in iyi bir teklif karşısında gönderilmesine sıcak bakıyor.

8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından kaosa sürüklenen Barcelona'da 7 ay önce göreve getirilen teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. Başkan Bartomeu, teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın
getirileceğini açıkladı.

Bartomeu, hakkında ayrılık iddiaları çıkan Lionel Messi'nin ise takımda kalacağını ve Koeman'ın takımı Messi'nin çevresinde kuracağını ifade etti.
2014 yazından bu yana Barcelona forması giyen Luis Suarez, 2007-2011 yılları arasında Ajax için ter dökmüş ve ardından 26.5 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu. Barcelona, Uruguaylı yıldızı Liverpool'dan 81 milyon euro'ya transfer etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da benzin döküp kendini yaktı! 'Ben büyük bir şerefsizlik yaptım' dedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dondurulmuş gıda paketlerinde koronavirüs! Uzmanlar uyardı bulaşabilir
Çorbacı'da maskesiz fotoğraf paylaşan Mehmet Ceyhan gelen yorumlara üzgün
Altın fiyatlarında hareketlilik! Yeniden yükselişe geçti
Vergiler fiziki altına yönlendirdi, Darphane yastık altına tonlarca altın üretti
Erdoğan'dan AK Parti'ye İstanbul Sözleşmesi uyarısı! Tartışma içeride kalsın
Esenyurt'ta nişan atma kavgası Küçükçekmece'ye sıçradı 1 ölü 5 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Halit Oflaz kimdir aslen nereli Halit Oflaz ölüm sebebi nedir?
Kayseri'de 8 yaşındaki kitap kurdu çocuk 3 ayda 78 kitap okudu
Fenerbahçe Malang Sarr için beklemeye geçti 4 takım daha istiyor
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli Sevcan Orhan ilk eşi kimdir?
Atiye konusu nedir Atiye dizisi nereden izlenir paralı mı?
Yorumlar