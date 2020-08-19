BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,78
ALTIN 469,63
HABER /  MAGAZİN

Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli Sevcan Orhan ilk eşi kimdir?

Sevcan Orhan'ın hayatı hayranları araştırmaya başladı. Aslen Erzincanlı olan ve 38 yaşında olan Sevcan Orhan 2006 yılında bağlama ustası Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Uzun süre Hasan Şaş ile birlikyte olan Sevcan Orhan ayrıldıklarını duyurmuştu. Peki Sevcan Orhan kimdir, ailesi ve merak edilenler...

Abone ol

Sevcan Orhan'a ne oldu, hastalığı ne ve Sevcan Orhan kanser mi oldu soruları bir anda gündem oldu.  Peki 38 yaşındaki ve aslen Erzincanlı olan Sevcan Orhan kimdir, son durumu nasıl, kanser mi oldu? 2006 yılında Ümit Yılmaz ile evlenen Sevcan Orhan ile Hasan Şaş ilişkisi devam ediyor mu?

SEVCAN ORHAN KİMDİR: Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çorbacı'da maskesiz fotoğraf paylaşan Mehmet Ceyhan gelen yorumlara üzgün
Altın fiyatlarında hareketlilik! Yeniden yükselişe geçti
Vergiler fiziki altına yönlendirdi, Darphane yastık altına tonlarca altın üretti
Erdoğan'dan AK Parti'ye İstanbul Sözleşmesi uyarısı! Tartışma içeride kalsın
Esenyurt'ta nişan atma kavgası Küçükçekmece'ye sıçradı 1 ölü 5 yaralı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te kesilen ağacın çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 468 kişiye ceza
Altaylı, Galatasaray ve Trabzon yönetimini yerden yere vurdu: Donunuzu mu satacaksınız
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de 'Yıldırım-6 Karacehennem' operasyonu başlatıldı
Miray Daner yaşı kaç nereli Miray Daner Kubilay Aka aşkında 3. perde
Sabahattin Önkibar kimdir nereli korona oldu son durumu nasıl?
Yorumlar