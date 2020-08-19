Dondurulmuş gıda paketlerinde koronavirüs! Uzmanlar uyardı bulaşabilir

Ölüm saçan koronavirüsün yeni bir bulaşma şekli ortaya çıktı. Brezilya ve Ekvador'dan Çin'e ulaşan bazı dondurulmuş gıda paketlerinde Kovid-19 tespit edildi. Ülkenin bazı kesimlerinde bu ürünlere yasak getirilirken, uzmanlar, "Paketlerden Kovid-19 bulaşabilir" uyarısı yaptı.

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İnsanlığın başına bela olan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada vaka sayısı 22 milyon 330 bini, ölü sayısı ise 785 bini geçerken, Çin'den korkutucu haber geldi. Brezilya ve Ekvador'dan gelen dondurulmuş gıda paketleri üzerinde yeni tip koronavirüs tespit eden Çinli yetkililer harekete geçti ve bazı ürünlerin ithalini durdurdu. Yaklaşık 220 milyar dolarlık bir pazara sahip olan soğuk zincir endüstrisine büyük bir sorun olan bu gelişmeyi uzmanlar değerlendirdi.

ABD'nin köklü medya kuruluşlarından Bloomberg, donmuş gıdalar üzerinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından bu şekilde insanlara virüs bulaşma ihtimalini gündeme getirdi.

"Elverişli bir ortam oluşturuyor''

Uzmanlar donmuş gıdadan korona bulaşma ihtimalinin olduğunu açıklarken, bunun düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Özellikle soğuk depolama alanları ve et kesim merkezlerinin virüsün yayılması için soğuk ve kuru olduğu için elverişli bir ortam oluşturduğu kaydedildi.

Hong Kong Üniversitesi'nde Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Benjamin Cowling, "Virüsün dondurulduğu zaman hayatta kaldığını biliyoruz. Bu da enfeksiyonun donmuş gıdalar aracılığıyla yayılabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat gerçekte bu çok düşük bir ihtimal, çünkü Kovid-19'un bulaşması için birçok farklı adım olması gerekiyor" dedi.

"Çok yaygın değil ama bu tarz bulaşmalar mümkün''

Cowling, Kovid-19'un bulaşması için ise, "Virüs öncelikle dondurulurken hayatta kalması gerek ve ısı artınca hayatta kalması gerek. Daha sonra bir kişinin eline bulaşması ve o kişinin de elini burnuna ya da ağzına götürmesi gerek. Ayrıca bu durumda bile canlı olması gerek. Bence bu çok yaygın bir bulaşma yöntemi değil, fakat böyle bulaşması mümkün" yorumunu yaptı.

Yasaklama getirdiler

Çin hükümetine danışmanlık yapan ünlü doktorlardan Zhong Nanshan ise, "İthal edilmiş donmuş gıdadan virüsün bulaşması çok nadir bir durum" ifadesini kullandı. Fakat Nanshan'ın bu açıklamasına rağmen Çin, dondurulmuş ithal ürünler konusunda bazı önlemler aldı. Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bulunan Soğuk Zincir Derneği, Kovid-19 salgınının yaygın olduğu bölgelerden donmuş et ve deniz ürünü ithal edilmemesine karar kıldı.

Ülke ülke vaka durumu

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 1352 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 109 bin 888'e, vaka sayısı da 47 bin 784 artarak 3 milyon 407 bin 354'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 751 artarak 57 bin 774'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 506 artışla 531 bin 239'a çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 1092 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 bin 889'a yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 64 bin 531 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 767 bin 273'e çıktı.