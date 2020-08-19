Samsun'da benzin döküp kendini yaktı! 'Ben büyük bir şerefsizlik yaptım' dedi

"Yetişmeseydi tamamen yanmıştı"

Olayın görgü şahitleri, "Burada dolaştı. Tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Önce göğsüne, sonra ayaklarına döktü benzini. Muavine yangın söndürücüyü al dedim. Burada birileri de ikna etmeye çalışıyordu. Bir tur atıp geldi ve ateşledi. Parlayınca diğer tarafa koştu. Muavin de yangın söndürücüyle peşine düştü. Yetişmeseydi tamamen yanmıştı" dedi.