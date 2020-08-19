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Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı

Anadolu Ajansı

ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde "bölge imamı" tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarınca 3'e bölünen Adana'da bir bölgenin imamı olduğu iddia edilen A.O'yu (35) düzenlediği operasyonla yakaladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün sözde "üst düzey" mensuplarıyla telefon görüşmeleri yaptığı ve örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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