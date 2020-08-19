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Dolar tarihi zirveye yakın seyrediyor! Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kitlendi

7,3740'tan kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3770 seviyesinde işlem görüyor.

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Merkez Bankası'nın son bir haftadır izlediği sıkılaştırma adımlarına rağmen dolar/TL'de belirgin bir gerileme görülmüyor. Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in de aralarında bulunduğu ekonomi kurmaylarını toplayarak değerlendirme yapması bekleniyor.

7.40 seviyesine yakın

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarına ve dünyada doların iki yıldan fazla sürenin en değersiz seviyelerinde işlem görmesine rağmen 7.40 seviyesine yakın, baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi

TCMB’nin likidite adımlarını izleyen ve bunun kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklanan piyasalarda bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı haftanın en önemli gündem maddesi.

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