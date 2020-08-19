TOGG CEO'su Gürcan Karakaş müjdeyi verdi Fatih Altaylı 'en sevindirici haber' dedi

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olacağını müjdesini verirken elektrikli motorun ise Bosch'tan alınacağını açıkladı.

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Kamuoyu sabırsızlıkla yerli otomobilin yollara cıkacağı günü bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te temeli atılan fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanması beklenirken, 2022'nin son çeyreğinde seri aracın banttan inişi hedefleniyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Gebze'de TOGG tesislerine konuk oldu, yerli otomobille ilgili merak edilenleri TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'a sordu. Altaylı, batarya ve elektrikli motorla ilgili sorusuna Karakaş'ın verdiği yanıtı köşesine taşıdı.

“Gürcan Bey, ilk açıklamanızı çok eleştirdim. Bataryaya en son karar vereceğiz, bir yerden alırız dediniz. Ben de çok kızdım. Batarya yoksa elektrikli otomobil yok. İşte Mercedes. Geçen sene EQ serisi otomobillerden planladığının yarısı kadar üretebildi çünkü batarya bulamadı. Herkes batarya peşinde olunca çok sıkıntı olacağı açık. Nasıl böyle bir şey söylediniz?” diye soruyorum.

Batarya yerli olacak

“Evet, beni çok sert eleştirdiniz. Beni yanlış anladınız ya da ben yanlış ifade ettim belki. Benim kastım her şey sıra ile demekti. Batarya o günün meselesi değildi. Ama şimdi size müjdeyi vereyim. Batarya yerli olacak. Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya peketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz. Bu kadarını söyleyeyim. Çok da detaya girmeyelim. Bakın bu kata çıkan ilk sivilsiniz. O kadar koruyoruz sırlarımızı” diyor gülerek.

Doğrusu en sevindirici haber bu.

Göreceğiz. İnşallah.

Motor adet nedeniyle Bosch

Hemen bir başka takıntılı mevzumu açıyorum.

“Bataryadan daha kolay olan konu elektrik motoru. Evet verimlilik oranı yüksek ve biraz değişik. Boyutları, ağırlığı daha azaltılmış fakat sonuçta 150-160 yıldır insanların yaptığı bir şey. Faraday nasıl işleyeceğini buldu, yanlış hatırlamıyorsam Davenport da ilk elektrik motorunu yaptı. 1830’larda. Bunu niye kendimiz yapmıyoruz? Tesla bir modeli için motorları wmagna’dan alıyor ama diğer motorlarını kendi üretiyor. ”

Karakaş hemen hemen beklediğim yanıtı veriyor:

“Ölçek ekonomisi. Beni Bosch’dan motor almakla suçladınız. Beni suçlayın, kızın hatta sövün ama burada çalışan bunca arkadaşıma haksızlık etmeyin. Tek ricam budur. Motor konusu önemli. 400 kg batarya paketi ve bir ya da iki motor. Belki bazı modellerde daha da fazla. Burada bir toplamdan söz ediyoruz. Elektrik motoru, redüktörleri, bağlantıları. Bir bütün. Yapılabilir mi? Tabi iki yapılır. Ama Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi. Biz birkaç yüz binlik üretimlerle başlamıyoruz ki! Birkaç binle başlıyoruz. Yükselecek ama başlangıçta binli rakamlar. Bu motoru üretmenin mantığı yok. Almak her açıdan daha verimli. Ha, sayılar artar üretmek daha iyi olur o ayrı mesele. Ama her şeyi de açık açık konuşamayız zaten bugünden. Sonuçta bu bir iş, Ticari meseleler var. Bugün Bosch’tan almak daha mantıklı. “

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