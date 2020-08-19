Gülistan Doku kimdir bulundu mu son haberi Tunceli Valiliği verdi

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku 226 gündür Uzunçayır Baraj Gölünde aranıyordu kötü haberi Tunceli Valiliği verdi ve çalışmalardan bir haber alınamadı dedi. Peki Gülistan Doku kimdir, nereli ve Gülistan Doku'ya ne oldu?

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Tunceli, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan ayrılınca kendisinden bir türlü haber alınamadı. Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku ile ilgili açıklama yapıldı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada ''Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık 1.320 dönüm büyüklüğündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbağaadam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır'' denildi.