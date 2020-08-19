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Halit Oflaz kaç yaşında öldü aslen nereli Fahrettin Koca ilan etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Bu haberin ardından Halit Oflaz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında öldü soruları merak konusu oldu. İşte Halit Oflaz biyografisi...

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Konya’da koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Halit Oflaz'ın yaşamı ise merak ediliyor. İşte Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın biyografisi...

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra'da doğdu. Konya Karatay Lisesi’nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.

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