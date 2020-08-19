BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 469,41
HABER /  YEREL

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

KONYA’nın Çumra ilçesinde şok yaşanıyor... Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde koronavirüs tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Halit Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Dualarınızı bekliyorum demişti 

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Avustralya'da koronavirüs yayan dev gemi için özür Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'den bomba açıklama! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi?
Karaman'da Kaymakam tebdili kıyafetle denetime çıktı! Kimse tanımadı
Hangi CHP'li vekilin bacanağı 3 maaş alıyor?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ağustos Salı)
Burdur Valiliğinden Salda Gölü için önemli karar
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
ÖNCEKİ HABERLER
Mali'deki darbe girişimi! Cumhurbaşkanı istifa ettiğini duyurdu
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 30 yaralı var
Rize'de 3 köy karantinaya alındı! Sokağa çıkmaları da sınırlandırıldı
Göztepespor'un 'Bombacı' dediği efsane isim Halil Kiraz hayatını kaybetti
Galatasaray'ın yeni kondisyoneri tanıdık bir isim oldu
Amber Heard'ın cami fotoğrafı olay oldu 'Sutyen takmamış'
Yorumlar 8 yorum