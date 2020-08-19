Alarm veren koronavirüs vaka sayısı! Prof. Özlü 'yapılması şart' deyip uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan koronavirüs vakalarıyla ilgili yaptığı uyarıda "Semptomu olan ve temaslılar fabrikalarda çalıştırılmamalı; yeme ve içme bireysel olmalı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Koronavirüs salgınının 'yeni normalleşme' sürecinde fabrikalardan vaka haberleri gelmeye devam ederken, "semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması şart" diye yazdı.

'Şart' deyip uyarılarını sıraladı

Prof. Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: İşletmeler, fabrikalar, büyük işyerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor.

İşletmeler, fabrikalar, büyük işyerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor.1⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) August 19, 2020

Prof. Tevfik Özlü'nün uyarıları şöyle:

- Yemekhanelerde birlikte yemek yenilmesi, sigara içme alanlarındaki sohbetler, bulaşmada önemli rol oynuyor. Yeme içme bireysel ve tek başına olmalı.

- Kapalı mekanların sürekli ve yeterince havalandırılması lazım. Mekanın genişliğine göre içeride kişi sayısı mutlaka sınırlandırılmalı.

- Çalışanların bilgi, farkındalık ve kurallara uyumunu sağlayıp, motive edecek eğitim seansları ara ara yapılmalı. Ekip toplantıları tercihen online olmalı veya açık havada ya da hava akımı olan geniş mekanlarda ayakta, mesafe korunarak, küçük gruplarda ve kısa süreli olmalı.

- İstisnasız herkes, işyerinde bulunduğu sürenin tamamında maskelerini usulüne uygun olarak takmalı. Ortak eşya ve yüzey kullanımı olabildiğince azaltılmalı. Yüzey temizliği sık ve kurallara uygun olarak yapılmalı.