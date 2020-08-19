Junior Fernandes Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer oldu

Aytemiz Alanyaspor'a veda eden Junior Fernandes, Al-Ittihad Kalba takımına transfer oldu.Abone ol
Üç buçuk sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes yeni takımına imza attı.Süper Lig'den ayrılan Şilili kanat oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ittihad Kalba ile anlaştı.
Aytemiz Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 94 maça çıkan Junior Fernandes, 32 gol atıp 19 asiste imza attı.
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