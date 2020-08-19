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Korkmaz Karaca'nın yönettiği fon, en yüksek getiriye sahip ilk 3 fon arasına girdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın Uluslararası Piyasalarda yönettiği Serbest Hedge Fon, en yüksek getiriye sahip ilk 3 fon arasına girdi.

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Fon ve finans yöneticiliği dışında, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda da görev yapan Korkmaz Karaca önemli bir başarıya imza attı.

Korkmaz Karaca’nın Uluslararası Piyasalarda yönettiği Serbest Hedge Fon, altında son 6 ayda aldığı kaldıraçlı pozisyon sayesinde, en yüksek getiriye sahip ilk 3 fon arasına girdi.

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